عبدالرحمن العور: الإمارات سبّاقة في رعاية العمال

المصدر: أبوظبي- البيان

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تفقّد معالي الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أحد المواقع الإنشائية في أبوظبي، للتأكد من التطبيق الأمثل لحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الإمكان المكشوفة، الذي دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكد معاليه خلال زيارته التفقدية للموقع الإنشائي، أن دولة الإمارات، لطالما كانت سباقة في رسالتها الإنسانية، وقد أولت على مدار تاريخها، الرعاية والاهتمام لجميع المقيمين على أرضها.

وقال إن للعاملين في دولة الإمارات على الدوام، مكانة خاصة لدى القيادة الرشيدة، حيث أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجهود العمال، و«مساهماتهم القيمة، ودورهم البنّاء في نهضة الوطن وتقدمه». وكما أكد دوماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «دولة الإمارات بلد الجميع، وبيت الجميع».

وأشار خلال الزيارة، التي رافقه بها خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، إلى أن حظر العمل في وقت الظهيرة، الذي يطبق للعام الثامن عشر على التوالي، جاء لحماية العاملين، والحفاظ على صحتهم، حيث اصبح حقاً مكتسباً، بموجب القوانين الإماراتية، وجزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي تحققت بموجه خلال السنوات الماضية، نتائج إيجابية كثيرة، ساهمت في الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة.

حرص

وأضاف، لذلك حرصت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على تأكيد عدم التهاون في تطبيق الحظر، في وقت أتاحت فيه الوزارة قنوات اتصال مباشر معها، للإبلاغ عن أية حالة مخالفة للحظر، وفي حال وجود أي شكوى بهذا الشأن.

وأكد معاليه على التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره الشريك الدائم في النجاح، متوجهاً بالشكر للمنشآت، على التزامها بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، خلال السنوات الماضية، وسواه من القرارات التي تعزز بيئة الأعمال في الدولة.

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين «حظر العمل وقت الظهيرة»، للعام الثامن عشر على التوالي، وذلك في إطار مواصلة تطبيق منظومة الصحة والسلامة المهنية، التي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل، لا سيما تجنيبهم مخاطر التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري، جراء ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.

مخالفة

وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع، عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.

وينص القرار الخاص بحظر العمل في أوقات الظهيرة، على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية، استمرار العمل دون توقف، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية، وصب الخرسانات والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال.

ويجب على صاحب العمل، في حال تنفيذ هذا النوع من الأعمال المستثناة من التوقف وقت الظهيرة، توفير ماء شرب بارد، يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء، مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة، ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

ومن المقرر تطبيق غرامة إدارية بحق المنشأة التي تثبت مخالفاتها «لحظر العمل وقت الظهيرة»، مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم، بما يخالف ضوابط الحظر.

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