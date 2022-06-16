محاكم دبي تستقبل وفداً من حكومة دبي الذكية

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل بمحاكم دبي وفداً من حكومة دبي الذكية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إدارة الشراكة المؤسسية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتبادل المعرفي بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي على تنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المرجوة في تعزيز العلاقات والتعاون بين المؤسسات.

وأوضحت علياء الماجد رئيس قسم الجودة في محاكم دبي أنه تم مناقشة منهجية إدارة علاقة شركاء محاكم دبي، والاطلاع على أهداف المنهجية ومجال تطبيقها، كما أشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات واتباع الطرق لتطوير هذا التعاون لآفاق أوسع، فقد تم مناقشة ارتباط المنهجية بالمحاور الاستراتيجية لمحاكم دبي وتصنيف الشركاء (استراتيجي، تشغيلي، ومعرفي) بالإضافة لآلية عقد الشراكة وإدارتها، وماهية معايير التقييم، والمسؤوليات والصلاحيات وأولوية الشراكة وأدوات الاتصال والتواصل المتمثلة بشعبة إدارة الشراكات والعمليات بقسم الجودة.

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