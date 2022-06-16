شرطة أبوظبي تعزز التوعية المرورية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي بتفعيل التوعية الرقمية عبر شاشات حافلات النقل العام التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي والتي تجوب شوارع العاصمة والعين والظفرة.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن استخدام شاشات حافلات النقل العام يأتي استمراراً للتعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل بما يعزز التوعية للحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وأوضح أن التوعية عبر الشاشات يتم تقديمها لمختلف الجاليات وبعدة لغات ومنها الإنجليزية والأوردو، ضماناً لوصول رسالة التوعية لأكبر شريحة في المجتمع لافتاً إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات، بما يسهم في زيادة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والمشاركة في التعريف بالمحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية واستشراف المستقبل المروري.

وذكر أن استخدام شاشات حافلات النقل العام يعد من الوسائل المهمة في مجالات التوعية المرورية وخصوصاً مع استخدامها من قبل عدد كبير من المستخدمين.

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