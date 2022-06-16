الرميثي يبحث التعاون مع وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان

المصدر: القاهرة - وام

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التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أمس، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته الرسمية للقاهرة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

كما التقى رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية. وأكد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بأنها نموذج يحتذى به في العلاقات العربية، من حيث قوتها ومتانتها، وقيامها على أسس راسخة من الاحترام والتقدير المتبادل، والمصالح المشتركة، علاوة على كونها علاقات مستقرة تنمو يوماً تلو آخر بشكل ملحوظ بين البلدين حكومة وشعباً، وفي خطٍ متوازٍ، مع تطابق الرؤى في عديد من الملفات المرتبطة بأمن المنطقة.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

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