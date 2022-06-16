«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً من المجلس القضائي في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون المشترك بمختلف المؤسسات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية أواصر الشراكة الفاعلة نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

ورحب المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، بالوفد الضيف الذي ترأسه الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي بدبي، وذلك في الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة بحضور عدد من أعضاء السلطة القضائية.

وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، اهتمام دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية، لتطوير القدرات المؤسسية وتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في دولة الإمارات، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.

إلى ذلك، اطلع الوفد في الزيارة على استراتيجية دائرة القضاء 2021 -2023 التي تستهدف الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية والتميز في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال 4 أولويات تستهدف دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، مع ضمان الاستدامة واستمرار الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، وتحقيق إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة.

وتعرف الوفد إلى أفضل الممارسات المتعلقة بتحسين وتطوير الأداء المؤسسي ولا سيما في التخطيط الاستراتيجي وآلية متابعة مؤشرات الأداء الشهرية، واستمع إلى شرح مفصل عن إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية، وأدوات وآليات التفتيش القضائي ومتابعة أداء أعضاء الهيئة القضائية، ودور أكاديمية أبوظبي القضائية في تأهيل وتدريب أعضاء الهيئة القضائية باستخدام منهجية حلقات جودة التدريب القضائي، والوسائل الرقمية والتقنية الحديثة المستخدمة في المجال التدريبي.

كما شاهد، عرضاً لعدد من الأفلام الوثائقية التي تجسد تطور خدمات الدائرة وحداثة أنظمتها وآلياتها وخططها الاستراتيجية، ولا سيما آليات التفتيش القضائي ومحددات أداء أعضاء الهيئة القضائية، إضافة إلى آليات التحول الرقمي ومنظومة التقاضي من بُعد، فضلاً عن الخطط المستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز