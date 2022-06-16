شراكة بين «نور دبي» ومستشفى مورفيلدز دبي للعيون

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة نور دبي الخيرية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، عن إبرام اتفاقية شراكة مع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، فرع مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى العيون في الدولة، الذين يستدعي علاجهم تجهيزات خاصة لضمان استفادتهم من العلاج. جاء ذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية لتوسيع نطاق خدماتها داخل الدولة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لخدمة المجتمع.وكانت «نور دبي» أطلقت في عام 2016 برنامج رعاية وعلاج العيون في دولة الإمارات، ليكون أحد برامجها المحلية التي تهدف إلى توفير خدماتها تيسيراً لعلاج الحالات المصابة بأمراض العيون.

وتمكنت «نور دبي» على مدار الأعوام الـ5 الماضية من علاج 245 مريضاً من خلال خدمات البرنامج، لتحدث تأثيراً إيجابياً في حياة هؤلاء المرضى الذين يتلقون العلاج.

ومنذ إطلاق نور دبي في عام 2008 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكرس جهودها للقضاء على مسببات الإعاقة البصرية التي يمكن علاجها والوقاية منها في جميع أنحاء العالم، وأسهمت منذ تأسيسها في مساعدة أكثر من 33 مليون شخص في أفريقيا وآسيا من خلال البرامج العلاجية والوقائية والتوعوية المختصة بمكافحة العمى.

وقالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة نور دبي: تمثل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وخاصة التعاون مع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، تعزيزاً لجهودنا لتطوير الخدمات العلاجية التي نقدمها للمرضى في الإمارات. ونسعى دوماً لتعزيز أوجه التعاون التي تجمع بين القطاع الخيري الإنساني والقطاع الخاص، وذلك من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركات بغية تحسين حياة المرضى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز