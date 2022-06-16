جمارك دبي تدعم ابتكارات الطلبة الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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شاركت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي بمبادرة «المواكب تبتكر» للعام الثالث على التوالي، والتي عقدت في مدرسة المواكب الخوانيج، وجمعت المبادرة ممثلي عدّة جهات حكومية وخاصة، كمحكمين لمشاريع الطلبة ومنها (المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الصحة بدبي، والجامعة الأمريكية في الإمارات، وبلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة).

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على ترسيخ أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الموهوبين من أصحاب الأفكار والابتكارات الجديدة.

وضم فريق إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية الذي شارك في لجنة التحكيم كشريك استراتيجي المهندس سعيد بن فارس مدير قسم التوعية والتثقيف، وخلود الحوسني ضابط توعية وتثقيف.

وشارك بالفعالية 300 مشارك حيث تم طرح ومناقشة 32 ابتكاراً من طلبة مدرسة المواكب من عدّة فئات وأعمار مختلفة، إذ تم التركيز على دعم جانب التنافس بين الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى توجيهم بأهمية حماية أفكارهم، ومعرفة حقوقهم في حمايته، واشتملت المشاريع المبتكرة المُقدمة على سبيل المثال لا الحصر، مشروع نبات ناطق لمساعدة البيئة من خلال تصميم حدائق بها نباتات تتواصل مع البشر للتعبير عن احتياجاتها، وأيضاً مشروع السلالم الذكية وتصميم درج ذكي يساعد البيئة من خلال الاستفادة من القوى العاملة لتوليد الكهرباء.

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