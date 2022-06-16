315 مليون درهم تسويات بلاغات الشيكات في مركز شرطة البرشاء العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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تمكن مركز شرطة البرشاء من تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 315 مليون درهم بشكل ودي في عام 2021، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 264 مليون درهم بشكل ودي في عام 2020، فيما أسفرت نتائج حملة الدراجات النارية عن حجز 8 دراجات نارية العام الماضي، وتهدف إلى ضبط أمن الطريق والحد من الظواهر المرورية السلبية، وذلك عبر توعية سائقي الدراجات بإجراءات السلامة، وضبط المخالفين منهم، ونتج عن الحملات 271 مستفيداً، كما أسهمت في خفض بلاغات إصابات الدراجات النارية إلى 25% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

المعاملات الذكية

جاء ذلك أثناء اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبحضور اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، واللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجيستي بالوكالة، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد عبدالله خادم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير المركز، والعميد صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز في العام الماضي، إذ حقق المركز دقيقتين و45 ثانية في مؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، فيما كان المستهدف 6 دقائق، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 13 دقيقة و36 ثانية، فيما كان المستهدف 14 دقيقة، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وصفر قضايا لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.

وفي ما يتعلق بإحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، قام المركز بتنفيذ 71463 معاملة في عام 2021، منها 69688 معاملة ذكية أي ما يعادل 97.7% من مجموع المعاملات، و1775 معاملة حضورية، مقابل 60088 معاملة في عام 2020 منها 45186 معاملة ذكية أي ما يعادل 91.5% من مجموع المعاملات.

وثمن معالي الفريق المري الدور الذي يقوم به قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، من خلال المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة، ومن ضمنها مبادرة تواصل وتراحم، والدوام المرن، وسياسة الباب المفتوح.

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