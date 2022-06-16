تعاون بين شرطة أبوظبي ولجنة المنافذ بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال اجتماع تنسيقي عقد مؤخراً في منفذ خطم ملاحة الحدودي، تعزيز وتوطيد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في اختصاصات العمل بما يحقق أعلى مستويات الإنجاز والتطوير للعمل الحكومي، فضلاً عن تبادل الخبرات والمرئيات في مجالات متعددة، من ضمنها التفتيش والمعاينة والأجهزة المتخصصة في عمليات التفتيش.

حضر الاجتماع محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، والمقدم أحمد جمعة الخييلي من قطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومحمد السركال مدير قسم الأجهزة والأمن الجمركي بالإدارة العامة للجمارك الاتحادية، ومجموعة من الضباط والمسؤولين من الجانبين، حيث تناول الاجتماع تعزيز الإجراءات الأمنية بين الجهات المختصة من خلال الأدوار والصلاحيات المنظمة لإجراءات العمل في المنافذ الحدودية.

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