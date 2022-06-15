3.4 ملايين درهم إنفاق «بيت الخير» فرع رأس الخيمة منذ بداية العام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أنفقت «بيت الخير» من خلال فرعها في رأس الخيمة 3.4 ملايين درهم منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية مايو الماضي، وذلك عبر حزمة من البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية، التي استفادت منها فئات مختلفة من أسر الأيتام والأسر المتعففة والحالات المحتاجة.

وأوضحت شمسة حضوب، مدير فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة، أن إنفاق الفرع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو تنوع على برامج عدة، أبرزها الدعم النقدي الشهري الذي بلغ 840 ألف درهم، بالإضافة إلى دعم أسر الأيتام بـ 565 ألف درهم، وكذلك مساعدة الحالات الطارئة والموسمية بقيمة 2 مليون درهم.

وأكّدت حضوب الدور الكبير الذي تؤديه الجمعية منذ انطلاقتها الأولى والجهود الحثيثة لها عبر أجيال من أبنائها والعاملين فيها على مدى أكثر من 3 عقود، والمبالغ الكبيرة التي أنفقتها عبر أفرعها في دبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وحتا، والمشاريع الإنسانية المتنوعة التي تصب في تعزيز التنمية المجتمعية.

وأثنت حضوب على تفاعل الشركاء والداعمين والمحسنين الكرام مع مشاريع الجمعية ومبادراتها وحملاتها الموسمية، بما يجسد أرقى صورة لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني لفئات المجتمع.

يذكر أن إنفاق الفرع بلغ 9.5 ملايين درهم خلال العام 2021، منها 4.2 ملايين درهم أنفقت على الدعم النقدي الشهري للأسر، بالإضافة إلى 4.1 ملايين درهم قدّمت كمساعدات للحالات الطارئة، وكذلك تم دعم أسر الأيتام بـقيمة 996500 درهم.

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