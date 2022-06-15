الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً غرباً على البحر صباح الجمعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب غرباً صباحاًن ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32، والمد الثاني عند الساعة 02:01، والجزر الأول عند الساعة 08:48، والجزر الثاني عند الساعة 19:39، ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:35، والمد الثاني عند الساعة 22:40، والجزر الأول عند الساعة 17:26، والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: والمدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 32 90 25 دبي 40 32 85 25 الشارقة 39 29 80 25 عجمان 39 30 75 30 أم القيوين 40 29 70 30 رأس الخيمة 42 28 60 20 الفجيرة 44 33 60 10 العين 43 31 45 10 ليوا 46 30 55 10 الرويس 41 30 70 25 السلع 44 31 50 15 دلما 35 26 90 45 طنب الكبرى 36 27 85 55 طنب الصغرى 36 27 85 55 أبو موسى 36 27 85 55.

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