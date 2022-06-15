حاكم الشارقة: ملف التوظيف بيدي وعيني

المصدر: البيان

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قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن ملف التوظيف في يده وعينه، والعمل مستمر لتوفير الوظائف،مطمئناً أبناءه وبناته الذين يسألون عن الوظائف.

وأضاف سموه، في حديثه لبرنامج الخط المباشر، اليوم "الأربعاء"،"من بداية العام الجاري قمنا بإحلال 874 وظيفة للمواطنين بشرطة الشارقة وسيصل العدد لـ1500 بنهاية العام، وتم توظيف 450 مواطناً بدوائر حكومة الشارقة من أصل 1000 وظيفة سيتم توفيرها بعام 2022، بجانب 217 وظيفة تم توفيرها للمواطنين بدلاً ممن تقاعدوا واستقالوا.

واوضح سموه: أنه"تم توظيف 91 مواطناً في القطاع الخاص، وستوفر المشروعات الجديدة بالشارقة 600 وظيفة حتى نهاية العام الجاري".

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