أنور قرقاش يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان

المصدر: وام

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استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم في وزارة شؤون الرئاسة، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون، وبحضور أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.

وناقش معاليه مع المبعوث الأوروبي مستجدات وتطورات الوضع الأفغاني، والجهود الدولية الهادفة إلى طرح حلول فاعلة للأزمة الإنسانية في أفغانستان، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المتميّزة التي تبذلها دولة الإمارات للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني في أفغانستان، وخصوصاً المبادرات المتعلقة بالمجالين الصحي والاجتماعي، والعمل الإغاثي والخيري، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أهميةَ مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي في أفغانستان، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي، بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني ويضمن له الاستقرار والأمن والسلام وظروف العيش الكريم.

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