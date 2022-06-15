سيف بن زايد: إنشاء غرف تحقيق خاصة بالأطفال تراعي حداثة سنهم

المصدر: أبوظبي– موفق محمد

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كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن بدء الوزارة في تنفيذ مشروع إنشاء غرف تحقيق خاصة بالأطفال، أثناء مداخلة لسموه اليوم الأربعاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، صور للنماذج الجديدة لغرف التحقيق مع الأحداث، والتي تم تصميمها بشكل غرف ألعاب تضمن ملصقات وصور كرتونية، تراعي حداثة سنهم.

وقال سموه : "تم تزويد الغرفة بعازل زجاجي يتيح للمحقق مشاهدة الطفل بداخل الغرفة، وتوجيه أسئلة إلى الطفل، في بيئة واجواء تتناسب مع طبيعتهم، كما تم تزويد الغرفة بكاميرات مراقبة وتسجيل تعمل على توثيق التحقيق الذي تم إجراءه مع الطفل".

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