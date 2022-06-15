قائد القوات البرية يشهد تخريج دورة المظليين

المصدر: وام

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شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، تخريج أول دورة للقوات البرية للمظليين وذلك بمعهد حرس الرئاسة، في مدينة زايد العسكرية، بحضور عدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

واشتملت الدورة - التي تعتبر من ضمن خطط التدريب لتأهيل مرتب القوات البرية للوصول إلى الاحترافية - على تدريبات القفز بالمظلات وطرق التعامل معها.

وفي ختام الاحتفال.. هنأ قائد القوات البرية الخريجين لاجتيازهم الدورة وشكرهم على المجهود الكبير الذي بذلوه ثم قام بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين.

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