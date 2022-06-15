محمد بن راشد: رسالتنا إثراء الكتاب والثقافة عربياً وعالمياً

المصدر: دبي ــ البيان

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وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوزيع ثلاثة ملايين كتاب على آلاف المدارس في الوطن العربي لدعم القراءة.

وذلك في أعقاب افتتاح سموه، أول من أمس، لـ«مكتبة محمد بن راشد، المنارة الثقافية الجديدة، لتنضم إلى سلسلة من الأيقونات المعرفية التي تشكل جزءاً من الهوية الثقافية والمعرفية لدولة الإمارات.

وقال سموه: «رسالة مكتبة محمد بن راشد عربية، وتأثيراتها ستشمل كل المنطقة، وهدفها سيكون إثراء الكتاب والثقافة عربياً وعالمياً».

وأضاف سموه: «لدينا أكبر مسابقة للقراءة في الوطن العربي تضم 22 مليون طالب، ولدينا أحدث مكتبة عربية بتكلفة مليار درهم، ولدينا رسالة نبيلة ومهمة وكبيرة بإعادة إحياء أهمية وقدسية الكتاب في أجيالنا الجديدة».

وأكد سموه أن المعرفة أساس التقدم، والكتاب أساس المعرفة، والقراءة أهم مهارة يمكن تسليح أجيالنا الجديدة بها، كما قال سموه: «مكتبة محمد بن راشد سيكون لها دور وبصمة حقيقية في ترسيخ الثقافة ونشر المعرفة وتعزيز عادة القراءة وطنياً وعربياً».

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