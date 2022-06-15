مليار و83 مليون درهم موازنة جامعة الشارقة للعام المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على استمرار العمل وفق الخطط المستقبلية النوعية التي وضعتها جامعة الشارقة لمواصلة مسيرتها التعليمية المتميزة، وتقدمها وتطورها المستمر في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية، كونها إحدى الجامعات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

مشيراً سموه إلى أن العمل يسير على قدمٍ وساق بجهود متكاملة لتطوير كل المرافق بالجامعة، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لكل أركان العملية التعليمية من الأساتذة والطلبة والهيئتين الإدارية والفنية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع رقم (53) لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد، صباح أمس بالمبنى الرئيسي للجامعة. واستهل سموه الاجتماع بالإشادة بجهود كل أعضاء مجلس أمناء الجامعة، والكوادر الإدارية والتدريسية التي تعمل بكل جدٍ واجتهاد للارتقاء بالجامعة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة الشارقة.

كما اعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها. واعتمد المجلس موازنة الجامعة لعام ٢٠٢٢/‏‏٢٠٢٣م بمبلغ مليار وثلاثة وثمانون مليون درهم، التي ستسهم في تنفيذ وتشغيل كل الجوانب التي من خلالها تؤدي الجامعة أعمالها ورسالتها العلمية. كما اعتمد مجلس الأمناء منح درجة الأستاذية، والدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات الوطنية الرائدة من أصحاب الأعمال القيّمة في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية.

واعتمد المجلس تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج لمختلف البرامج في فصل الربيع: ٢٠٢١/‏‏٢٠٢٢ بمجموع 1598 طالباً وطالبة، منهم: 1352 لدرجة البكالوريوس، و12 طالبة في برنامج دبلوم الدراسات العليا، و219 في برامج الماجستير، و12 في برامج الدكتوراه. واطلع المجلس على تقرير خطة الجامعة لتوطين الوظائف.

حيث تضمن التقرير زيادة نسبة التوطين إلى 65%، ووجه المجلس بالعمل على زيادة نسبة التوطين لتشمل كل قطاعات وهيئات الجامعة وفي مختلف المستويات الوظيفية. وتعرّف أعضاء المجلس خلال الاجتماع على مجموعة البرامج الأكاديمية المعتمدة التي ستقوم جامعة الشارقة بطرحها في بداية العام الأكاديمي المقبل وهي 125 برنامجاً متوزعاً على مختلف الدرجات العلمية، ومنها:

(16 دكتوراه، 49 ماجستير، 3 دبلوم دراسات عليا، 57 بكالوريوس). ووافق المجلس على تقرير لجنة الالتزام والتدقيق الداخلي.

كما اعتمد عدداً من الموضوعات المقترحة من اللجنة الأكاديمية ومنها البرامج الأكاديمية الجديدة كبرنامج ماجستير علوم في الروبوتات والماجستير في تقويم الأسنان وبرنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي. كما اعتمد المجلس مقترحات إنشاء مركز التميز للطب العلاجي والتحويلي، ومركز التميز للشيخوخة الصحية.

تطورات

اطلع المجلس على تقرير قدمه الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، تناول فيه عدداً من الموضوعات شملت نظام التعليم المتبع في الجامعة للعام الأكاديمي 2021/‏ 2022م، والذي شهد تطورات كثيرة لمواكبة تأثيرات جائحة «كوفيد 19»، والتي استطاعت الجامعة التكيّف معها بأفضل التقنيات الحديثة.

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