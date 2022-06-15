«الصحة» تعرف بمنصة «تطمين» لتعقب مراحل تصنيع الدواء

المصدر: (دبي- البيان)

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عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل على مدى أربعة أيام لمنصة «تطمين» الرقمية القائمة على تكنولوجيا التسلسل والتعقب المتقدمة، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة، وتسهم منصة «تطمين» في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى، ورفع كفاءة الخدمات الصحية والذكية بالوزارة والتعامل بكفاءة مع المنتجات الطبية المغشوشة أو منتهية الصلاحية وغير المصرح بها.وحضر ورشة العمل الشركاء الاستراتيجيون المتمثلون بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، بالتعاون مع شركة «إيفوتك»، الشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الورشة عرض ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع و«إيفوتك» للمعنيين والشركاء، التقدم التي شهدته منصة «تطمين».

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