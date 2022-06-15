حملات للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومصرف «الإمارات الإسلامي» و«دو» حملات للتبرع بالدم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف 14 يونيو سنوياً.

وشارك اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والمنتسبين في حملة ‏التبرع بالدم.

كما نفذت إدارة مرور العين التابعة لمديرية المرور والدوريات وإدارة ترخيص السائقين والمركبات بالعين التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات في قطاع العمليات المركزية حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم - أبوظبي.

ونظم «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة حملة التبرع بالدم المخصصة لموظفيه بالتعاون مع مركز التبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي، ليؤكد التزامه المتواصل بدعم المجتمع.

وتواصل دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تأكيد التزامها بدعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف مساعدة المرضى والمحتاجين، حيث شهدت الحملة المخصصة للتبرع بالدم، التي نظمتها الشركة في مكاتبها، احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم، نجاحاً استثنائياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز