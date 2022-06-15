239305 فحوصات لـ«كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 239305 فحوصات جديدة خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ويأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» والمخالطين لهم وعزلهم

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 920.171 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يبقى عدد الوفيات في الدولة 2305 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1066 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 901.424 حالة. ‌‎

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