أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يعزيان علي المري بوفاة نجله

المصدر: (دبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، واجب العزاء إلى العميد علي غانم المري مستشار شؤون الجنسية والإقامة في وفاة المغفور له نجله الملازم أول عبدالله علي غانم المري وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الجافلية بدبي.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، واجب العزاء إلى العميد علي غانم المري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز