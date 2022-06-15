300 ألف مستفيد من بطاقة حسومات «تقدير» في نهاية الدورة الحالية

المصدر: دبي – سعيد الوشاحي

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أكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة تقدير أن عدد المستفيدين من بطاقة الحسومات الخاصة التي تمنحها الجائزة للعمال المتميزين من أصحاب الياقات الزرقاء بلغ أكثر من 160 ألف عامل.

ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين بنهاية الدورة الحالية لجائزة تقدير أكثر من 300 ألف مستفيد، مشيراً إلى أن بطاقة الحسومات هي الأولى من نوعها على مستوى العالم المخصصة لهذه الشريحة من قطاع العمل، ويستفيد منها حالياً العمال الذين يعملون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي وهي قطاع المقاولات والمصانع والمناطق الحرة وخدمات تزويد العمالة والخدمات الميكانيكية.

منح دراسية

وأشار إلى أنه يشارك في دعم بطاقة الحسومات أكثر من 60 محلاً ومؤسسة وشركة توفر مجموعة من الخيارات الشرائية والأدوات والأجهزة بالإضافة إلى المنح الدراسية المجانية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، مما يتيح للعمال توفير عشرات الملايين من الدراهم سنوياً، على شكل حسومات خاصة تمنح لهم من قبل المحلات الراعية للبطاقة.

لافتاً إلى أن هناك المزيد من الشراكات مع مختلف المؤسسات التي سيتم إضافتها إلى بطاقة الحسومات. وأوضح بن سرور أن جائزة تقدير العمالية، التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع مستشفيات وعيادات استر، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة الجائزة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية لقطاع العمالة، وترسيخ سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والرعاية الصحية.

شريحة مهمة

وأكد أن هذه الاتفاقية سيستفيد منها عشرات الآلاف من العمال من أصحاب الياقات الزرقاء الحاملين لبطاقة الحسومات الخاصة التي تمنحها إدارة الجائزة للعمال المميزين العاملين في الشركات الفائزة بالجائزة ضمن فئتي 4 – 5 نجوم. وأشار رئيس الجائزة إلى أن العمال شريحة مهمة في مجتمع الأعمال في دبي ودورهم محوري في نهضتها، لذلك نحن نشكرهم على جهودهم ونحرص على تمتعهم بصحة سليمة من خلال الكشف المبكر للتعرف على حالتهم الصحية وأخذ العلاجات المناسبة.

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