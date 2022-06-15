إنجاز بناء 136 مسكناً في الورقاء الرابعة بحلول يوليو 2023

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أوضح المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية بـ«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، لـ«البيان»، أن مشروع إنشاء وصيانة 136 مسكناً بمنطقة الورقاء الرابعة، انطلقت أعماله الإنشائية يناير الماضي، فيما بلغت نسبة الإنجاز الحالية للمشروع 5.23 %، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنجازه بحلول يوليو 2023، وأن تكلفته التقديرية بلغت 176.5 مليون درهم.

وبين أن المشروع يتكون من 136 فيلا سكنية توأمية بالإضافة إلى المرافق، وأنه تم توفير نموذجين من التصاميم المعمارية للخرائط والواجهات الخارجية.

حيث تمت مراعاة التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة، مشيراً إلى أن كل فيلا سكنية تتألف من طابقين أرضي وأول.

بالإضافة إلى كراج مسقوف يتسع لسيارتين ومساحات داخلية مرصوفة ومزروعة، ويتضمن الطابق الأرضي في كل فيلا، صالة للعائلة ومجلساً بمدخل مستقل مع حمام، بالإضافة إلى مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسيل وكذلك تم توفير غرفة نوم مع حمام، أما الطابق الأول فيتضمن 4 غرف نوم بحمامات مستقلة لكل غرفة.

وأضاف أن كلا النموذجين التصميمين مكون من 5 غرف نوم وبمتوسط مساحة بنائية للنموذج الأول يبلغ 3390 قدماً مربعة عدا المساحة البنائية لمواقف السيارات البالغة 440 قدماً مربعة، في حين يبلغ متوسط المساحة البنائية للنموذج الثاني 3255 قدماً مربعة، عدا المساحة البنائية لمواقف السيارات البالغة 440 قدماً مربعة.

طرز معمارية

وأوضح أنه تتنوع تصميمات الفلل المعمارية من حيث الواجهات الخارجية إلى 30 وحدة من الطراز الأندلسي، و34 وحدة من الطراز الإسلامي للنموذج الأول، وإلى 38 وحدة من الطراز الأندلسي و34 وحدة من الطراز الإسلامي للنموذج الثاني، مبيناً أن المشروعات التي تنفذها المؤسسة، تتسم بأعلى معايير الأمان من أجهزة إنذار وكواشف دخان.

وأفاد بأن هذه المعايير تشمل عزل الأسطح باستخدام نظام الكومبو والذي يحتوي على عازل مائي وعازل حراري، واستخدام الزجاج المقسى المزدوج العازل للحرارة والصوت، واستخدام الخرسانة الخضراء.

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