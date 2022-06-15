وفد الإمارات يدفع أجندة الأمن الغذائي العالمي خلال زيارة إلى هولندا

المصدر: أمستردام - البيان

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اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة إلى هولندا شارك خلالها في معرض التكنولوجيا الخضراء أمستردام 2022، ومعرض إكسبو فلورياد 2022، اللذين يمثلان منصات عالمية رائدة لأساليب وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، وتصب الزيارة في دفع أجندة الأمن الغذائي العالمي.

وبرفقة جمال المشرخ سفير الدولة لدى هولندا، والمفوض العام لجناح الدولة في معرض «فلورياد 2022»، تبادل أعضاء الوفد المكون من ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وحكومة رأس الخيمة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشركة مبادلة، وموانئ دبي العالمية، والمنطقة الحرة بمطار دبي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، وبنك الإمارات للتنمية، وجامعة خليفة، ومجموعة الوصل لإدارة الأصول، ومؤسسة عيسى الغرير للاستثمار، ومجموعة غسان عبود، ومجموعة اللولو الدولية، وشركة سلال ومزارع البادية، ومدار، ومزرعة الإمارات الحيوية، ومجموعة إيليت إجرو، بالإضافة إلى ممثلين عن فئة الشباب، تبادلوا النقاش مع مجموعة من نظرائهم الهولنديين حول تبادل المعارف والخبرات، واطّلعوا على العديد من التقنيات والحلول الابتكارية الزراعية الحديثة.

وزار الوفد خلال وجوده في هولندا معرض إكسبو فلورياد 2022 للبستنة، الذي يقام مرة كل 10 سنوات، وتفقد خلال الزيارة جناح دولة الإمارات في المعرض المقام تحت عنوان «مدن المياه المالحة: حيث تلتقي الأرض بالبحر»، والمقدم من وزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان، ومكتب المشاريع الوطنية، ويسلط الضوء على رحلة دولة الإمارات للاستدامة.

تزايد

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري في كلمتها الافتتاحية ضمن مشاركتها في المعرض: «إن تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي يشهدان تزايداً في حدتهما عالمياً، ما يشكل تهديداً على حياة وسبل عيش الملايين من البشر، ومع توقعات بأن تأثيراتهما ستتصاعد خلال العقود القليلة المقبلة، نحن مدينون للأجيال المقبلة بالعمل وتعزيز التعاون لإيجاد طرق وحلول مبتكرة تضمن لهم مستقبلاً مشرقاً.. مستقبل يتمتع بموارد وفيرة ومناخ أمن».

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