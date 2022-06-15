وفد من «العدل» يطّلع على تجربة محاكم دبي في تطوير الأنظمة القضائية

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت محاكم دبي وفداً من وزارة العدل، وذلك للاطلاع على تجربة محاكم دبي في تطوير أنظمتها الرقمية مثل (إدارة التقاضي الرقمي – الكاتب العدل الرقمي – الإشهادات الرقمية)، وذلك من مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات.

واستعرض عبد الرحيم المضرب، مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي، تجربة محاكم دبي في تطوير كافة خدماتها الرقمية، فقد تم تقديم نبذة عن الخدمات الرقمية المقدمة للهيئة القضائية والإدارية والمتعاملين، كما تم استعراض مجموعة من خدمات الدائرة الرقمية، وأنظمة البنية التحتية وآلية دعم المتعاملين (القضائية والإدارية) ودعم المتعامل الخارجي، كما تم التطرق إلى الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات الخارجية.

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