صندوق الزكاة يعتمد 11.5 مليون درهم لـ 1254 أسرة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلن صندوق الزكاة، خلال إحاطة إعلامية، عقدها أمس، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير إجمالي مبالغ الزكاة خلال الشهر الماضي، الذي بلغ 11 مليوناً و 534 ألف درهم، توزعت على 17 مشروعاً معتمداً، وصرفت للأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين البالغ عددها 1254 أسرة.

تفصيل

وتفصيلاً، شملت المشاريع: مشروع المواطنات زوجة غير المواطن وبلغ عددهم 217 أسرة وصرف لهم 3 ملايين و 250 ألف درهم، ومشروع دعم ضعاف الدخل والذي شمل 269 أسرة وتم صرف مليون و400 ألف درهم، ومشروع المطلقات حيث شمل 128 أسرة مستفيدة، وتم صرف مليون و650 ألف درهم، ومشروع الطوارئ والأزمات وشمل 76 أسرة مستفيدة وتم صرف 800 ألف درهم.

ومشروع طلبة الجامعات وشمل 30 طالباً جامعياً وتم صرف 168 ألف درهم، ومشروع إعانة العاطلين عن العمل وشمل 71 أسرة مستفيدة وتم صرف 580 ألف درهم، ومشروع طلبة العلم «المدارس» الذي شمل 27 طالباً، وتم صرف 145 ألف درهم، ومشروع الأسر المتعففة «تحسبهم أغنياء» وشمل 25 أسرة مستفيدة وتم صرف 720 ألف درهم، ومشروع أسر السجناء وشمل 22 حالة وتم صرف 450 ألف درهم، ومشروع المسلمين الجدد «أمتي» وشمل 175 حالة وصرف لهم 595 ألف درهم، ومشروع كبار المواطنين والمقيمين وشمل 57 حالة وتم صرف 520 ألف درهم.

هذا بالإضافة إلى مشروع الأيتام وشمل 38 أسرة مستفيدة صرف لهم 520 ألف درهم، ومشروع الأرامل وشمل 59 أسرة مستفيدة صرف لهم 400 ألف درهم، ومشروع أصحاب الهمم وشمل 12 أسرة مستفيدة صرف لها 156 ألف درهم.

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