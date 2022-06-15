«تنفيذي الشارقة» يبحث توفير أفضل الخدمات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية، وبحث سبل تطوير مختلف القطاعات وتوفير أفضل الخدمات الحكومية لدى الدوائر والهيئات، كما أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة تحقيق رؤية الإمارة التنموية.

وأصدر المجلس القرار رقم «15» لسنة 2022، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الـ 17 للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الـ 17 للمجالس البلدية في إمارة الشارقة يوم الخميس الموافق لـ 30 يونيو الجاري، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.

وأصدر المجلس القرار رقم «16» لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، ونص القرار على أن يشكل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة برئاسة سالم يوسف القصير، وعضوية كل من: أحمد سعيد الجروان، وليد إبراهيم الصايغ، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، الدكتور عزام حسين ارميلي.

كما أصدر المجلس القرار رقم «17» لسنة 2022، بشأن تعيين أمين عام لجائزة الشارقة في المالية العامة، ونص القرار على أن يعين الشيخ راشد بن صقر بن حمد القاسمي أميناً عاماً لجائزة الشارقة في المالية العامة وذلك بالإضافة لمهام عمله.

كما أصدر المجلس القرار رقم «19» لسنة 2022، بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى دعم وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومساعدة أسرهم، من خلال توفير الدعم للخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تكلف دائرة الخدمات الاجتماعية بتقديم الدعم المالي المباشر لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين المسجلين لديها، وفقاً لأحكام هذا القرار.

توجيه

وجّه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتشكيل لجنة الشارقة للأفلام والمحتوى، التي تعنى بالعمل على جعل إمارة الشارقة الوجهة المثالية لصانعي المحتوى الإعلامي والسينمائي من مسلسلات وأفلام، وتسهم في جعل الشارقة وجهة مثالية لشركات الإنتاج لتصوير الأعمال السينمائية وصناعة المحتوى.

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