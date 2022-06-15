50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين الإمارات وتونس

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد المعز بن عبدالستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة أن يوم 14 يونيو يمثل ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ترجع العلاقات الثنائية إلى مثل هذا اليوم من العام 1972، تاريخ تقديم أول سفير تونسي أوراق اعتماده إلى المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: على مدار 5 عقود مضت اتسمت العلاقات التونسية- الإماراتية بالرسوخ والتميز، مستندة إلى روابط تاريخية عريقة، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وشكلت زيارة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى تونس سنة 1974، وما تركته من أثر كبير على طبيعة العلاقات التونسية- الإماراتية، ولا تزال شواهده قائمة إلى اليوم، نقطة الانطلاق للتعاون المشترك في مجالات متعددة ومتنوعة.

ووصف المعز بن عبدالستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة العلاقات التونسية- الإماراتية بأنها حركية إيجابية وبارزة، تتجلى في التواصل المتميز بين قيادتي البلدين، والتي كان آخرها زيارة رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد يوم 14 مايو الماضي إلى أبوظبي، لأداء واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولقاؤه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي كانت مناسبة متجددة للتأكيد على متانة العلاقات التونسية- الإماراتية، والرغبة الصادقة في مزيد من تعزيزها، والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

تعاون

وعلى صعيد التعاون التونسي- الإماراتي قال بنميم: تشهد العلاقات حركة متنامية في عديد المجالات لا سيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والرياضية، فلقد شاركت تونس في التظاهرة الكونية الهامة «إكسبو 2020 دبي» بجناح عكس ثراء المخزون التاريخي والثقافي والسياحي والتكنولوجي لتونس، وشهدت العلاقات التجارية تعاوناً وثيقاً، تجلى بالخصوص في ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ سنة 2021 حوالي 240 مليون دولار، بزيادة 29% مقارنة بسنة 2020، مع ارتفاع عدد الشركات التونسية المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتبلغ حوالي 228 شركة.

ملتقى

ونوه بالملتقى الاقتصادي التونسي- الإماراتي، الذي جرى تنظيمه يوم 5 يناير الماضي، بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، وجمع عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، إلى جانب تنظيم ندوة حول فرص وحوافز الاستثمار في تونس، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية الإماراتية في تونس.

وأكد المعز بن عبدالستار بنميم أن الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ عددها حوالي 25 ألف مواطن تونسي تحظى برعاية كريمة من دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، والتي تقدر إسهاماتها في المجالات كافة.

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