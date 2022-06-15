انطلاق«أنا وأخي» بـ40 برنامجاً في 6 مراكز لأصحاب الهمم

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن البرنامج الصيفي «أنا وأخي»، في مراكز أصحاب الهمم الحكومية، الذي انطلق أمس ويستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، ويتضمن 40 ورشة وبرنامجاً يجري تنفيذها في 6 مراكز لأصحاب الهمم تابعة لوزارة تنمية المجتمع، وذلك بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ومركز دبي التجاري العالمي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الشارقة للمتاحف، وعدد من الجهات ذات الصلة.ويتيح البرنامج الصيفي المشاركة لجميع أصحاب الهمم بالدولة وأخوتهم، حيث يتم تنظيم الفعاليات على مستوى إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، وفي مركز دبي لأصحاب الهمم، ومركز عجمان لأصحاب الهمم، ومركز أم القيوين للتوحد، إضافة إلى مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ومركز الفجيرة لأصحاب الهمم، ومركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم.

وتتنوع الفعاليات التي يتضمنها البرنامج الصيفي «أنا وأخي» حضورياً وافتراضياً.

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