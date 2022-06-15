استعراض استراتيجية المراكز الإبداعية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت أهمية كبيرة للشباب، إيماناً منها بأنهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن ونهضته وتفوقه، فحرصت على تمكينهم للقيام بهذا الدور، وتعزيز روح الانتماء والولاء له.

وقال: إن شباب الوطن كانوا على قدر المسؤولية، ولم يخيبوا ظن القيادة ولا آمال الوطن، وقاموا بدور متعاظم في كل الساحات وعلى كل الصعد يبنون دولة الإمارات، ويشيدون صروح المجد، ويعملون على استمرار تقدمه، والمحافظة على إنجازاته ومكتسباته.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، في ديوان الحاكم، أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، كلاً من مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث استمع لشرح حول البرامج والخطط الحالية والمستقبلية، التي تضطلع بها الوزارة.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية أحدث البرامج والمبادرات الثقافية والشبابية، التي تعنى الوزارة بتنفيذها تعزيزاً للحراك الثقافي المحلي، بما في ذلك استراتيجية المراكز الإبداعية في الإمارة والمشاريع والمبادرات، التي تضطلع بها المؤسسة الاتحادية للشباب، واتفاقيات التعاون التي تجمعها مع غرفة تجارة وصناعة عجمان، والجلسات الحوارية والإبداعية، التي ينظمها مركز شباب عجمان بشكل دوري.

كما تمت مناقشة الفعاليات والبرامج التي تضطلع بها المؤسسة وتستهدف إبراز القدرات والإبداعات، التي يمتلكها الشباب الإماراتي في العديد من المجالات، إلى جانب المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بقدرات ومواهب الشباب الإماراتيين.

وثمن الشيخ عبد العزيز النعيمي جهود الوزارة والمؤسسة في توفير بيئة حاضنة للطاقات الإبداعية الشبابية الإماراتية، مشيداً بدورهما الكبير في تعزيز وتمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع، وإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى احتضان مواهب وأفكار العناصر الوطنية الشابة.

جهود

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة والشباب، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والتي تهدف إلى الارتقاء بجيل الشباب العصب المحرك لمسيرة التنمية المجتمعية في الدولة، منوهاً بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في ما يتعلق بسن القوانين والتشريعات، وإطلاق المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالحِراك الثقافي المحلي والعربي، كما ثمن الدور الذي تقوم به الوزارة في إيجاد جيل شبابي واعٍ، ومتفهم لقضاياه المجتمعية والفكرية، متسلح بالعلم والمعرفة والإبداع.

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