شما بنت سلطان تفوز بجائزة «ويندتاور»

المصدر: دبي- وام

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أعلنت اللجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري لأكاديمية الأعمال الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيفها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منح جائزة ( ويندتاور2021 ) للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان لدورها كرائدة للعمل الاجتماعي وشخصية بارزة تنشط في مجالات الاستدامة، والمساواة بين الجنسين، والتنمية الدولية.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان : «إنه لمما يشرف حقاً أن أتلقى جائزة ويندتاور فهذه الجائزة تكتسب أهمية خاصة لأنها ترمز إلى الطراز المعماري الجميل الذي اتبعه أجدادنا وجداتنا الذين مهدوا لنا الطريق عبر تبني الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية.. وأود أن أشكر الأكاديمية الدولية للأعمال على هذا التكريم، وأشكر جميع الذين ساهموا ودعموا رسالتي في المحافظة على الكوكب وإصلاحه وإعادة حيويته للأجيال القادمة».

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