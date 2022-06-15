«أدفانس هيلث» يستعرض مستقبل القطاع الصحي

المصدر: (دبي - البيان)

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عقد مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، في مقره، منتدى «أدفانس هيلث» بالشراكة مع شركة «سينابس للخدمات الطبية» المتخصصة في إدارة الرعاية الصحية، ومشاركة نخبة من الخبراء في القطاع الصحي لاستكشاف آفاق الابتكار والبحث في مجال التكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات والفرص التي يحملها القطاع للعقد المقبل. وتأتي أهمية التركيز على مستقبل قطاع الصحة لاعتباره من أولويات الإمارات ضمن مشروع المئوية 2071 الذي أطلقه مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة بين الأفضل في العالم بحلول عام 2071.

وبهذه المناسبة قال مروان عبد العزيز جناحي: «يشكل منتدى أدفانس هيلث مظلة جامعة لخبراء القطاع من أجل مناقشة أبرز الموضوعات والتحديات والبحث عن حلول جديدة تنسجم مع توجهات القطاع كما ترصدها مستهدفات مئوية الإمارات 2071».

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