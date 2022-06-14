الرئيس التونسي يستقبل شخبوط بن نهيان

المصدر: وكالات

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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

وجدّد الرئيس التونسي شكره لدولة الإمارات على ما تُبديه من حرص على دعم تونس في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها، انطلاقاً من إيمان مشترك بعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، وبضرورة تعزيز هذه الروابط الأخوية وتنويعها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، حسب بيان للرئاسة التونسية.

كما استعرض الرئيس التونسي ما تبذله تونس من جهود حثيثة من أجل توفير مناخ استثمار ملائم، وأعرب عن استعداد تونس لبناء شراكات واعدة واستثمارات جديدة مع دولة الإمارات في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع نسق التبادل التجاري والتعاون الفني، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات.

ومن جانبه، جدّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، الإعراب عما تكنه الإمارات قيادة وشعباً من احترام وتقدير للرئيس التونسي، مؤكداً أن الإمارات حريصة على مواصلة مساندة ما يقوم به الرئيس قيس سعيد من عمل صادق لفائدة الشعب التونسي.

وشدّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، على الالتزام التاريخي لبلاده بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومعاضدة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك إيماناً منها بوحدة المصير.

كما أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، إلى أن تونس زاخرة بالمقومات المحفّزة للاستثمار، وأبدى استعداد الإمارات التام لبحث فرص التعاون والاستثمار في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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