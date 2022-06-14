سقوط أمطار مختلفة الشدة على العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل،تصوير – سيف الكعبي

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شهدت مناطق مدينة العين الخضراء كأم غافة، ومزيد، وبدع بنت سعود وناهل والنباغ والفوعة وهيلي وغيرها عصر اليوم سقوط أمطار مختلفة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة، ومثيرة للغبار والأتربة، مما تسبب في تدني مستوى الرؤية.

وفي هذا الإطار قالت سكينة البلوشي، متنبأ جوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في حديثها لـ "البيان": "لقد تشكلت السحب الركامية في شرق مناطق الدولة خاصة منطقة العين، وصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، كما أدى سقوط الأمطار إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت، أن محطة العين التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل قامت بتسجيل أعلى مجموعة من كميات الأمطار التي هطلت عصر اليوم بــ3.2 ملم".

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