شرطة دبي تعزز الوعي الأمني لموظفي «روف الفندقية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ورشة «التوعية الأمنية السياحية» لموظفي مجموعة فنادق روف للضيافة، بحضور العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، وعدد من موظفي الطرفين.

وأكد العقيد خلفان الجلاف، أن ورشة العمل هي جزء من مجموعة ورش عمل تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لنشر التوعية الأمنية في قطاع السياحة والفنادق بإمارة دبي، بما يعزز إجراءات الأمن والسلامة العامة، والعمل على إسعاد سياح إمارة دبي.

وشارك في تقديم التوعية كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للعمليات.

شرح

وتضمنت ورشة العمل شرحاً حول أضرار المواد المخدرة، وآليات التواصل على الرقم 999 في الحالات الطارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

كما وتضمنت ورشة العمل شرحاً للخدمات الشرطية المتنوعة لمنصة ecrime المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وفي ختام الورشة، قدم بول بريدجر المدير التنفيذي لمجموعة روف للضيافة، جزيل الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، نظير حرصها على تدريب وتوعية الموظفين، وتزويدهم بالمعلومات والقوانين واللوائح المهمة الخاصة بمجال العمل السياحي والفندقي.

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