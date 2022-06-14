طرق دبي تطلِق خطّاً جديداً للحافلات مغذياً لمحطات المترو

المصدر: البيان

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تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطا جديدا لخدمة حافلات خطوط النقل الداخلي في الإمارة أطلق عليه رقم /F57/ وهو من خطوط الحافلات المغذية لمحطات المترو ويربط محطة مترو جبل علي بجزيرة بلو واترز وبزمن تقاطر كل /30/ دقيقة في أوقات الذروة.

و اوضح عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الهدف من إطلاق الخط تحسين وتطوير التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط الحضري في الإمارة ،منوها أن هذا الخط سيعمل من محطة مترو جبل علي إلى جزيرة بلو واترز.

و لفت إلى ان الهيئة تولي فصل الصيف أهمية بالغة وتسعى كل عام إلى تعزيز شبكة الحافلات العامة في دبي من خلال تحسين مواعيد الحافلات وزمن التقاطر بالإضافة إلى إطلاق خطوط جديدة استنادا إلى دراسات تتعلق بتنامي الطلب على الخدمة لاسيما في هذا الوقت أي مع اقتراب العطلة الصيفية لتلبية احتياجات الجمهور للتنقل بالحافلات.

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