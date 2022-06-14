تطبيق القرار يبدأ غداَ.. الإمارات 18 عاماً على حظر العمل وقت الظهيرة

المصدر: وام

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تطبق دولة الإمارات للسنة الـ 18 على التوالي قرار حظر تأدية الأعمال تحت اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف، والذي بات سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال.

وينص القرار على حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً و حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويسجل لدولة الامارات السبق من بين دول المنطقة في تطبيق القرار الذي يجسد مدى حرصها على توفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم في ظل توازن العلاقة مع أصحاب العمل إلى جانب تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعبر عن القيم الأصيلة لمجتمعها.

ويعتبر القرار جزءا أصيلا في منظومة التشريعات والإجراءات المتكاملة التي تطبقها الإمارات لحماية حقوق العمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم المهنية في بيئة العمل.

وبدأت الإمارات تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة في عام 2005 بحيث تمتد من مطلع شهر يوليو وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس، وهي الفترة التي طبق خلالها القرار حتى العام 2009 الذي تم خلاله إجراء استبيان للوقوف على آراء طرفي الانتاج حيال التوجه بتمديد فترة الحظر لشهر إضافي الامر الذي لاقى ترحيبا واسعا من كلا الطرفين، وتم بموجب ذلك إصدار قرار وزاري في العام 2010 نص على أن يمتد حظر العمل شهرا إضافيا ليصبح خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر.

وتتضمن آلية تطبيق قرار الحظر حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويشهد سوق العمل الإماراتي نسبة التزام مرتفعة بالقرار والتي تتجاوز 99 في المئة الأمر الذي ينم عن مدى وعي أصحاب العمل بأهمية القرار والمكتسبات التي يحققها على صعيد الحفاظ على مصالحهم خصوصا في ظل ارتفاع انتاجية العمالة نظرا لحصولها على الراحة المطلوبة يوميا خلال ساعات حظر العمل.

وتواكب وزارة الموارد البشرية والتوطين، سنويا، فترة تطبيق القرار بتنفيذ فعاليات ومبادرات توعية وإرشاد ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مناطق وإمارات الدولة.

وتتلقى الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات من الاثنين إلى السبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء بلغات عدة إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.

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