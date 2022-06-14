طيران الإمارات تجري تنقلات ضمن فريق العمليات التجارية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تنقلات إدارية ضمن فريق العمليات التجارية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا وأفريقيا وذلك بهدف وضع الكفاءات الوطنية الإماراتية في الأسواق الرئيسية والأدوار التجارية العالمية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: لدينا مجموعة كبيرة من الكفاءات من مواطني الإمارات، ونواصل الاستثمار لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بفرص النمو والترقي الوظيفي، ذلك أننا نعمل على بناء مسار قيادي قوي يدعم الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لنا ولدولتنا في الخمسين عاماً القادمة. وأنا على ثقة تامة من قدرة مديرينا الجدد على تعزيز تواجدنا في مختلف الأسواق العالمية وخدمة عملائنا وشركائنا بصورة ديناميكية في بيئة سفر سريعة التغير. وسيباشر أعضاء فريق العمليات التجارية في طيران الإمارات مهامهم الجديدة اعتباراً من 1 يوليو، على النحو التالي:

• سعيد عبد الله ميران: مدير طيران الإمارات في هونج كونج حالياً، سيتولى منصب مدير طيران الإمارات في الفلبين.

• ريما المرزوقي: ستتولى منصب مدير طيران الإمارات في البحرين.

• عبد الله عدنان: مدير دعم تجاري حالياً، سيتولى منصب طيران الإمارات في تنزانيا.

• ماجد الفلاسي: مدير طيران الإمارات في تنزانيا حالياً، سيتولى منصب مدير طيران الإمارات في السودان.

• محمد طاهر: مدير دعم تجاري حالياً، سيتولى منصب مدير دعم تجاري في كينيا.

• راشد صلاح الأنصاري: سينتقل إلى وحدة المبيعات العالمية بطيران الإمارات كمراقب رئيسي للحسابات.

• حمد العلي: سينتقل إلى فريق مبيعات طيران الإمارات في الدولة مديراً لتطوير الأعمال.

• محمد القاسم: سيتولى منصب مدير طيران الإمارات في قبرص.

ويهيئ برنامج المحطات الخارجية لدائرة العمليات التجارية في طيران الإمارات مواطني الإمارات لتولي مناصب قيادية في المستقبل. ويساعد تبادل الأدوار، في إطار البرنامج، المواطنين على بناء مهاراتهم وخبراتهم من خلال توسيع نطاق عملهم عبر أدوار العمليات التجارية العالمية المتنوعة لطيران الإمارات.

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