هل تملك رخصة قيادة وتريد استبدالها في دبي؟.. هذه هي الإجراءات

المصدر: البيان

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يطرح الراغبون في استبدال رخص القيادة من السائقين الحاملين لرخص القيادة من الدول المعترف برخص قيادتها والبالغ عددها 43 دولة، عديد الأسئلة التي تشغلهم عن كيفية استبدال الرخص التي بحوزتهم.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي آلية استبدال هذه الرخص وفق مايلي:

• يحقُّ للمتعامل استبدال رخصة القيادة الصادرة من دول معترف برخصة قيادتها في دبي، وذلك حتى في حال كانت الإقامة صادرة من إمارة أخرى، لكن بشرط أن تمتلك الشركة التي يعمل فيها فرعاً في دبي وأن يعمل المتعامل لديها.

• يحقُّ للمتعامل من دول مجلس التعاون الخليجي القيادة في دبي إذا كان في زيارة، أما إذا كان يسكن ويعمل في دبي فعليه استبدال رخصته.

• يمكن للمتعامل قيادة المركبات الخفيفة والدراجات النارية إذا كان لديه رخصة قيادة من لائحة الدول المستثناة أو من دول مجلس التعاون الخليجي في حال كان يحمل تأشيرة زيارة، حتى وإن كانت جنسيته ليست من دول المجلس وليست من الدول المذكورة ضمن الاستثناءات.

• لا يستطيع المتعامل القيادة برخصة القيادة الأميركية حتى وإن كان مواطناً أميركياً ويحمل تأشيرة استثمار ويدخل إلى البلاد ويغادرها باستمرار.

• لا يمكن للمتعامل القيادة في دبي مستخدماً رخصة القيادة الصادرة من دولته الخاضعة للاستثناء طالما ليس لديه إقامة سارية المفعول حتى وإن كان يحمل تأشيرة مهمة أو تأشيرة خدمة أو تأشيرات متعدّدة.

• إذا كان المتعامل يمتلك جوازَي سفر الإقامة مطبوعة على جواز سفر البلد غير الخاضع للاستثناء لا يُسمح له باستبدالها وعليه مراجعة معاهد تعلّم قيادة المركبات لفتح ملف تدريب.

• لا يمكن للمتعامل الذي يحمل رخصة قيادة وجواز سفر من المملكة المتحدة ولديه تأشيرة زيارة، قيادة مركبته المسجلة وفقاً لرقم لوحة سعودي داخل الإمارات، الا في حالة واحده عند عبور الحدود إلى الإمارات بتلك المركبة آتياً من السعودية.

• إذا كان المتعامل يمتلك رخصة قيادة من إمارة دبي وذهب إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي لاستبدالها في تلك الدولة، وبعدها أراد العودة إلى دبي بموجب إقامة، يمكنه استرجاع الرخصة مهما كانت الجنسية، طالما كانت الرخصة التي استبدُلت صادرة من دبي، وباستطاعته استرجاعها بعد إبراز الهوية الإماراتية سارية المفعول

• يستطيع المتعامل تحويل رخصته من ولاية نيو-مكسيكو التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بما إنها ولاية من الولايات الأميركية.

• لا يمكن للمتعامل استبدال الرخصة الصادرة من بورتوريكو.

• لا يمكن للمتعامل استبدال الرخصة الكندية إذا كانت رخصته من المستويين G1 وG2

• يمكن لحاملي الإقامات من الإمارات الأخرى استبدال رخصة القيادة من الإمارة التي صدرت الإقامة منها إذا كانوا يحملون رخص قيادة صادرة من الدول المستثناة.

• يمكن استبدال رخص قيادة الشاحنات الثقيلة والأجهزة الميكانيكية الثقيلة في حال كانت جنسية المتعامل من ضمن الدول التي تسمح باستبدال رخص القيادة لكل الأصناف.

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