إنقاذ 250 سلحفاة بحرية في مياه الخليج العربي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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نجحت هيئة البيئة-أبوظبي و "ذا ناشونال أكواريوم" في إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق أكثر من 250 سلحفاة بحرية في مياه الخليج العربي، وتم خلال عملية الإطلاق تثبيت أجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية على 10 سلاحف بحرية، وذلك لدراسة عاداتها وسلوكياتها وطرق هجرتها التي تمتد لآلاف الأميال في المحيطات والبحار، هذا بالإضافة لمراقبة صحتها العامة، كما جرت عملية الإطلاق وسط تفاعل كبير من جميع فئات المجتمع التي شاركت في دعم جهود الهيئة

من جهتها، رحبت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، بإطلاق السلاحف البحرية في مياه أبوظبي، وأشادت بقدرات الفريق في إنقاذ ومعالجة السلاحف المعرضة للخطر ضمن شواطئ العاصمة.

واستجابة لتزايد أعداد السلاحف العالقة في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي عاماً بعد عام، عززت هيئة البيئة بأبوظبي جهودها لحماية الحياة البرية الوطنية والمحافظة عليها، من خلال الشراكة مع "ذا ناشيونال أكواريوم" بهدف بناء القدرات الوطنية والاستثمار في بناء مرافق متطورة، الأمر الذي يرسخ التزام الهيئة بإنجاز عمليات إعادة تأهيل الحياة البرية المحلية بمنتهى الكفاءة والفعالية، مع التأكيد بشكل خاص على أهمية السلاحف البحرية.

ودعت الهيئة أفراد الجمهور إلى دعم جهودها المستدامة في الحفاظ على الكائنات الحية من خلال التواصل مع برنامج إنقاذ الحياة البرية على الرقم 800555 وذلك للمساهمة في الحفاظ على الحياة البرية.

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