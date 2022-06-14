سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس "السعادة والإيجابية" بوزارة الداخلية

المصدر: وام

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ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي انعقد في مبنى الوزارة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي، وتعزيز الأداء وفق رؤية الحفاظ على التميز والريادة، كما تم استعراض عدد من المؤشرات الرئيسة ونتائج الأداء؛ لاستخلاص فرص التحسين واستدامة مسيرة التطوير بما يحقق توجيهات حكومة الإمارات في تقديم خدمات شاملة ريادية للمجتمع الإماراتي وتعزيز جودة الحياة.

حضر الاجتماع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.



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