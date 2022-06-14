الرميثي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي ويزور معرض «يوروساتوري»

المصدر: باريس - وام

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التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الذي يزور فرنسا حالياً الفريق أول تييري بوركهارد رئيس هيئة الأركان للجيوش الفرنسية.

تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

وعلى هامش الزيارة حضر الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له، أمس، في العاصمة الفرنسية باريس افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن (يوروساتوري 2022) الذي يختتم فعالياته 17 يونيو الجاري.

وشهد رئيس الأركان والوفد المرافق له الفعاليات والعروض الميدانية التي قدمتها الشركات العارضة بالمعرض.

وقام الرميثي والوفد المرافق له بجولة في المعرض - الذي يركز بصورة خاصة على الأسلحة البرية والجوية - شملت أقسام وأجنحة الدول والشركات العالمية المتخصصة في مجال الأجهزة والمعدات والتقنيات الدفاعية في العالم.

وأبدى رئيس الأركان إعجابه بما شاهده من معروضات ومعدات.. مشيداً بمكانة المعرض باعتباره إحدى أبرز الفعاليات ذات المستوى العالمي، والذي يستقطب أعداداً من المشاركين والزوار من أهم وأكبر الشركات الرائدة في قطاع الدفاع من شتى دول العالم.

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