الإمارات تشارك في اجتماع فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي

المصدر: (القاهرة - وام)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الأول لفريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي التي انطلقت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة خبراء الإعلام العرب. مثّل الدولة في الاجتماع الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب. وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال في كلمة له: «يعد هذا الاجتماع أول الاجتماعات الفنية المدرجة على أجندة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، وهو اجتماع فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي ، مشيراً إلى أن الأمانة العامة «قطاع الإعلام والاتصال» حرصت على بلورة مشروع جائزة التميز الإعلامي العربي في ضوء قرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عن دورته العادية «46».

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