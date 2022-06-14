ترقية خدمات «بيت الخير» في حتا لدعم احتياجات الأسر المتعففة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية بيت الخير أمس عن تطوير فرع مدينة حتا، ليضيف إلى مهامه الخيرية والإنسانية دعم احتياجات الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في المدينة وما حولها من قرى وبلدات، وتقديم المساعدة للفئات الضعيفة من الأرامل والأيتام والمرضى وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات التي تستحق الدعم الإنساني.

فريق

ووفقاً لفريق البحث الاجتماعي الذي أسندت إليه إدارة الجمعية تقدير وتطوير العطاء الخيري الذي يمكن أن يقدمه الفرع، فقد توصل بعد دراسته لطبيعة الطلبات التي كان يتلقاها «المنفذ التمويلي» في السنوات السابقة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الأسر التي يمكن أن تستفيد من الفرع إلى ما يزيد على 200 أسرة تستحق الدعم الشهري.

وعدد المساعدات العاجلة التي يمكن أن يقدمها الفرع لنجدة الأسر والحالات التي تعاني من أزمة أو عجز مالي طارئ قد تصل إلى 2000 أسرة وحالة، سوف يسهم الفرع بفك كربتها وتلبية احتياجاتها الطارئة.

شراكات

وبحسب الجمعية، فقد جرى تعزيز الطاقم الإداري للفرع بالباحثات المؤهلات والمدربات، وتم توجيه إدارته بتنشيط علاقات «بيت الخير» مع المجتمع المحلي، ونسج شراكات تعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية التي تخدم المدينة، لتفعيل خدماته الخيرية والإنسانية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية التي تعود على المستفيدين بما يسعدهم وينهض بأحوالهم الإنسانية.

ويأتي فرع حتا ليعزز مسيرة أفرع «بيت الخير» ويكون الفرع الخامس الذي يغطي نشاطها داخل الدولة، الذي بدأ بفرع دبي مع انطلاقتها عام 1989، تبعه تأسيس فرع الفجيرة عام 1998 ليخدم الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وبعد عامين تم تعزيز نشاط الجمعية في الإمارات الشمالية بتأسيس فرع رأس الخيمة عام 2000، وفي عام 2013 تم تأسيس فرع عجمان الذي يعمل على تقديم الخدمات للأسر والحالات التي تسدي لها الجمعية المساعدة في إمارتي عجمان وأم القيوين.

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