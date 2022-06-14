إطلاق أول وقف «ذري وخيري» لحق الانتفاع في الدولة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي وقفاً مبتكراً جديداً يعد أول وقف «ذري وخيري» لحق الانتفاع بدولة الإمارات.

وتمت الموافقة على طلب أحد المتبرعين الذي أوقف حق انتفاعه على عقارين بمنطقة مردف في دبي وقفاً مؤقتاً مدة 91 عاماً لأحدهما ومدة 83 عاماً للعقار الآخر وقد أوقفها مناصفة على «ذريته» وعلى عموم البر والخير.

وتكللت جهود المؤسسة ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك بالنجاح في توثيق هذا الوقف الأول من نوعه على مستوى الدولة.

ويعطي قانون الانتفاع في إمارة دبي الحق في امتلاك أو استخدام أو إدارة ممتلكات الغير بهدف التمتّع بالمزايا الناتجة منها في مدة معينة وينقضي بانقضائها وبفضل التعاون بين أوقاف دبي ودائرة الأراضي وبموافقة محاكم دبي تم التصديق على إمكان قيام المستفيد من حق الانتفاع بإيقاف منفعته لمصلحة المؤسسة طوال مدة صلاحية هذا الحق.

ابتكار

وقال علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي إن مما يميز الوقف استمراره وتعدد صوره وأشكاله والقدرة على إضافة وابتكار أوقاف نوعية جديدة تتماشى مع روح العصر ومنها وقف حق الانتفاع فهناك فئة كبيرة من الأفراد في إمارة دبي وفي الدولة يمتلكون حقوق انتفاع أراضيهم ولم يخطر على بالهم إمكان وقف هذا الحق خيرياً أو ذرياً.

وأشار المطوع إلى أن فكرة وقف حق الانتفاع جاءت عند قيام أحد المتبرعين بتقديم طلب للمؤسسة بالتبرع بحق انتفاعه بعقارين للمؤسسة ليشكل ذلك نواة وبادرة حسنة تفتح الباب لمن يريد أن يوقف حق انتفاعه على أراضيه خيرياً وذرياً على مختلف مصارف الخير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز