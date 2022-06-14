نهيان بن مبارك: الإعلام أداة مهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وفداً طلابياً من كلية الإعلام بجامعة دمشق، والذين يزورون الدولة، ضمن مبادرة دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالوفد الطلابي، والدكتورة أمل ملحم مؤسسة شركة AM Media، صاحبة المبادرة، والدكتور محمد العمر نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق، وعدد من القيادات الأكاديمية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، جعلت من قطاع الإعلام أداة مهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات، قدمت تجربة إعلامية ملهمة، من خلال قطاع إعلامي مسؤول وموثوق، أسهم في نشر مبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع والعالم، وجميعها مبادئ وقيم راسخة، جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التعايش السلمي والتآزر والتآخي والتضامن الإنساني.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل ملحم، أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الإعلام، من خلال التنوع الذي يشهده القطاع، إضافة إلى أنها مقر لأهم المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة على مستوى العالم، ما يجعلها تتصدر اهتمام الشباب من خريجي الإعلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز