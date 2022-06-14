شرطة دبي و«إينوك» تعززان تعاونهما في التوعية المرورية

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية رعاية مع مجموعة إينوك ممثلة في إدارة خدمات المركبات «اوتوبرو»، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال الحملات المرورية التوعوية والمبادرات المجتمعية لتعزيز السلامة العامة على الطرقات.

وثمن العقيد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، الشراكة والتعاون المستمرين مع مجموعة إينوك ممثلة في إدارة خدمات المركبات «اوتوبرو» في تعزيز الوعي والثقافة المرورية في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة على الطرقات.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «من خلال توقيع هذه الاتفاقية، تواصل «أوتوبرو» دعم شرطة دبي بالخبرات الفنية التي تمتلكها لتعزيز حملاتهم لسلامة السيارات».

ووقع الاتفاقية عن شرطة دبي، العقيد جمعة بن سويدان وعن «إينوك» زيد عبدالرحمن القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك – إدارة خدمات المركبات اوتوبرو، بحضور موظفي الطرفين.

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