«طرق دبي» تفوز بجائزة الابتكار التقني الحكومي عن مركز التحكم الموحد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فوزها بجائزة الابتكار التقني الحكومي GovTech Innovation Awards 2022 عن مشاركتها في مشروع مركز التحكم الموحد التابع لـطرق دبي، والذي يعد من المراكز العالمية المتميزة في التحكم في وسائل النقل في الإمارة كما يتميز مركز التحكم الموحد باستخدام التقنيات الذكية عالية المستوى والمتخصصة في تحقيق التكامل والتحكم في جميع وسائل النقل العام كما للمركز دور مهم في دعم وتنظيم حركة السكان والزوار في أنحاء مدينة دبي كافة.

ريادة

وقال ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية في الهيئة: استحق مركز التحكم الموحد الفوز بالجائزة عن فئة الريادة الحكومية للعام وذلك عن الإنجازات التي حققها المركز والدعم الذي قدمه لزوار معرض إكسبو 2020 من خلال تقديم المعلومات الكافية لزوار المعرض عن مواقع وأعداد وسائل النقل العام التي تساعدهم على التنقل من وإلى موقع المعرض، بالإضافة لمتابعة حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لتقديم اللازم.

وأضاف ناصر بو شهاب من إنجازات المركز التي أسهمت في فوزه بجائزة الابتكار التقني الحكومي قدرة المركز على التنبؤ بحركة المرور من خلال تحليل البيانات ومتابعة الحركة المرورية بطريقة دقيقة بشكل يومي بالإضافة لمراقبة سيارات الأجرة والحافلات والمترو والترام وشبكات الطرق.

كما أفاد ناصر بو شهاب، بأن الهيئة حريصة على تطوير مركز التحكم الموحد بهدف إدارة شبكة النقل في إمارة دبي بأسلوب يقدم أفضل خدمات النقل السلس وتوفير النقل لتلبية الطلبات المتغيرة ومثال على ذلك عمل المركز أثناء جائحة كورونا، ويتضمن مركز غرفة تحكم رئيسة مع محطات عمل ومراكز اتصال احتياطية توفر استمرار الأعمال لمراكز الاتصال التابعة للهيئة.

تكريم

تهدف جائزة الابتكار التقني الحكومي إلى تكريم الجهات الحكومية والأفراد الذين يقودون التغيير والتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الحلول والمبادرات والبرامج المصممة المخصصة لتحسين حياة المجتمع في الدولة وتسلط الجائزة الضوء على رواد تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون على تطوير وإيجاد الحلول والمبادرات لتحسين أسلوب الحياة.

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