«كليفلاند كلينك»: جراحات السمنة تخفض خطر الوفاة بالسرطان 48 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أظهرت دراسة أجرتها كليفلاند كلينك منظومة الرعاية الصحية العالمية، أن فقدان الوزن الناجم عن جراحات علاج السمنة لدى البالغين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 32%، وبانخفاض خطر الوفاة الناجمة عن السرطان بنسبة 48% مقارنةً بالبالغين الذين لم يخضعوا لهذا النوع من الجراحات، وقد نُشرت نتائج الدراسة البحثية هذه في مجلة شبكة «جاما» الطبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قدّرت في عام 2016 أن أكثر من 650 مليون بالغ في سن 18 عاماً أو أكبر في جميع أنحاء العالم يعانون مرض السمنة، وفي الولايات المتحدة، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن السمنة تزيد من خطر الإصابة بـ13 نوعاً من السرطان، تمثل 40% من جميع أنواع السرطان التي يجرى تشخيصها سنوياً في هذا البلد.

فاعلية

وقال الدكتور علي أمينيان مدير معهد السمنة والتمثيل الغذائي لدى كليفلاند كلينك، رئيس فريق وضع التقرير البحثي للدراسة: إن جراحات علاج السمنة تُعدّ «العلاج الأكثر فاعلية »، مشيراً إلى أن بإمكان المرضى أن يفقدوا ما بين 20 و40% من الوزن بعد الجراحة، وأن فقدان الوزن يمكن أن يستمر عقوداً.

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