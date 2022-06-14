«أمنية» تمنح الطفلة الريم غرفة نوم مثالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استطاعت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أن تُحقّق أمنية الطفلة الريم «12 عاماً» في الحصول على استقلاليتها من خلال منحها غرفة نوم تمّ تصميمها وفقاً لرغباتها.

وقالت مسؤولة تحقيق الأمنيات في مكتب المؤسسة: «تعاني الريم من مرض يُضعف قدراتها، وكان حلمها في الحصول على حريتها وخصوصيتها داخل غرفة نوم طالما حلمت بتفاصيلها الدقيقة من سرير علوي واسع يتربّع فوق خزائنٍ ومكتب للدراسة، وكانت السعادة والفرح والابتسامة الدائمة ترافق الريم في رحلة البحث على الإنترنت عن تصاميم الغرف التي تحوّل حلمها إلى حقيقة، وقد قامت المؤسسة بتحقيق كافة هذه التفاصيل مع نجار لتكون غرفتها داخل المنزل الجديد في إمارة عجمان حديقة الأمل التي تأوي إليها ببهجة وتفاؤل».

واختتمت المسؤولة حديثها بالقول: «تُعدّ فترة المراهقة من أهم مراحل النمو وأدقّها، تحدث خلالها العديد من التغيرات النفسية والجسدية والفيزيولوجية، وتكون هذه التغيرات سريعة ومتلاحقة تترك بصماتها على تكوين الفتاة وشخصيتها مدى الحياة».

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